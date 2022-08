Siviglia-Valladolid, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 22 per la seconda giornata de LaLiga.

Liga in campo da oggi, venerdì 19 agosto 2022, per la seconda giornata di campionato. Tre le sfide in programma anche Siviglia-Valladolid che si annuncia molto interessante. Fischio d'inizio, ore 22.

Siviglia-Valladolid, le ultime

Dopo l'esordio incerto per entrambe le squadre, ci si attende una reazione. Il Siviglia ha iniziato col k.o. esterno contro l'Osasuna, il Valladolid dal pesante 3-0 contro il Villarreal.

Curioso dato statistico: i precedenti tra le due formazioni sono 86 con 40 successi del Siviglia e 26 del Valladolid. 20, invece, i pareggi.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Siviglia-Valladolid è valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma venerdì 19 agosto 2022 alle 22:00. Tutte le partite del campionato spagnolo sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le Smart Tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

La sfida sarà quindi visibile in diretta e streaming su DAZN. In questo modo tutti gli appassionati del grande calcio, in questo caso quello spagnolo, potranno godersi il match senza problemi.

SIVILIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Rekik,, Acuna; Fernando, Delaney; Corona, Gomez, Ocampos; Mir.

VALLADOLID (4-1-4-1): Asenjo; Perez, Fernandez, El Yamiq, Escudero; Monchu; Plata, Mesa, Aguado, Villa; Leon.