Smolov torna in Russia senza permesso: Celta Vigo furioso

Non per tutti la quarantena è sopportabile e purtroppo c’è chi decide di evadere dall’isolamento. E’ successo a Fedor Smolov. L’attaccante russo del Celta Vigo ha deciso di tornare in patria nonostante i divieti di lasciare la propria dimora. Secondo quanto emerso, il giocatore avrebbe deciso di partire con un volo privato, forse per prendere parte alla festa di compleanno della fidanzata Maria Yumasheva, che sta per compiere 18 anni. Tuttavia, oltre ad aver violato l’isolamento, Smolov ha anche infranto la richiesta del Celta Vigo di rimanere in Spagna. Una fonte proveniente dalla società spagnola ha riferito ad AS: “Il giocatore ci ha ripetutamente chiesto il permesso di recarsi in Russia per motivi personali. Il club non poteva concedergli tale permesso perché è un qualcosa che LaLiga non autorizzava, ma il giocatore ha prontamente riferito i suoi movimenti ed è partito con l’impegno di tornare dopo aver risolto le sue questioni personali”. L’agenzia rappresentante Smolov, la ProSports Management, la pensa diversamente: “Non c’è alcun problema. Fedor ha coordinato tutte le sue azioni con il Celta. Sono state persino concordate le sanzioni nel caso in cui il giocatore torni a Vigo in ritardo”. Il caso è destinato a durare ancora a lungo.