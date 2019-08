Soldado da record: in gol con la sesta squadra diversa in Liga

Nel pirotecnico 4-4 tra Villarreal e Granada, c’è spazio anche per un record. Lo mette a segno – è proprio il caso di dirlo -, Roberto Soldado. L’attaccante 34enne del Granada, ex tra le altre del Sottomarino giallo, ha fatto l’ennesimo gol della sua carriera, rete che gli vale anche un incredibile risultato: è andato a segno con la sesta squadra diversa ne La Liga.

Nessun calciatore in attività è riuscito a fare come lui nel campionato spagnolo: 59 reti col Valencia, 29 con il Getafe, 11 con l’Osasuna, 9 col Villarreal, 2 con il Real Madrid e adesso anche il primo con il Granada. Uno squillo importante che aiuta a porta il primo punto in campionato per la sua squadra, neopromossa dalla Segunda Division.