Spagna, il calcio verso la ripresa. Tebas: “Speriamo di finire la stagione”

Mentre in Francia il calcio ha già calato il sipario sulla stagione 2019/20 e in Italia si discute su come si possa ripartire, in Spagna sembra prevalere un certo ottimismo. Almeno stando a sentire il presidente della Liga Javier Tebas. Il numero uno del calcio spagnolo ha spiegato la sua posizione attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: “Questa crisi ha avuto un profondo impatto su tutti noi. Il ritorno del calcio è segno che la società sta viaggiando verso un ritorno alla normalità e rappresenterà uno stimolo per la gente in Spagna e nel mondo che amano questo sport. La salute è fondamentale, quindi abbiamo un protocollo completo per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti. Le circostanze non hanno precedenti, ma speriamo di tornare a giocare a giugno e finire la stagione in estate. La ripresa del calcio nel nostro Paese è molto rilevante, poichè contribuisce all’1,37% del PIL e genera 185mila posti di lavoro in un momento in cui, alla luce della crisi sanitaria, la situazione economica è diventata la preoccupazione principale”,