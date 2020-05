Spagna, la Liga riprende: partite tutti i giorni anche alle 23

La Liga verso la ripresa. Dagli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna, ci sarebbe l’ok per far ripartire il massimo campionato iberico. La Federazione (RFEF) e LaLiga (LFP) hanno raggiunto un primo accordo per la ripresa del calcio giocato.

Gare tutti i giorni con le squadre che avranno garantite almeno 72 ore di riposo tra un match e un altro. Luis Rubiales e Javier Tebas, come riporta il quotidiano spagnolo AS, hanno applicato l’articolo 5 del Codice di comportamento firmato ad aprile, delineando così il calendario e gli orari per il riavvio del torneo. Si tornerà in campo da fine giugno con gare anche alle ore 23 per sopportare il caldo tipico dell’estate e ci saranno partite tutti i giorni della settimana. Anche il lunedì si scenderà in campo, con un margine di 72 ore per ogni squadra tra una gara e l’altra da disputare. L’accordo verrà ufficializzato dopo la ratifica del magistrato Andrés Sánchez Magro, presidente della Corte commerciale di Madrid. Con questo calendario sarà possibile chiudere il campionato prima del 29 luglio, la scadenza fissata dalla UEFA per la fine dei campionati nazionali.