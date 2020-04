Spagna, proposte le quattro qualificate alla Champions: Getafe e Atletico furiosi

Lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus è destinato a innescare un vespaio di polemiche nel calcio. Infatti fanno discutere le varie proposte, riguardanti sia il possibile annullamento della stagione che il completamento delle gare mancanti. In Spagna si è valutata una soluzione estrema: niente più gare e classifica immutata. Così, secondo l’idea della Federazione spagnola, si qualificherebbero alla prossima Champions League le prime quattro squadre, ossia Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad. Ma se sulle prime due nessuno avrebbe nulla da ridire, i piazzamenti rimanenti creerebbero non poco malumore tra le prime escluse, vale a dire Getafe e Atletico Madrid.

BEFFA – Il Getafe è sicuramente il club più penalizzato perché è a pari punti in classifica con la Real Sociedad e ha la stessa differenza reti. A condannarlo ci sarebbe il numero di reti realizzate. Inoltre, dato che non si è disputato il ritorno del match contro i baschi, non varrebbe nemmeno il vantaggio negli scontri diretti, con il 2-1 dell’andata. Insomma, una vera beffa. Non se la passano meglio i Colchoneros di Diego Simeone, che si vedrebbero privati dell’accesso alla Champions per un solo punto di scarto.