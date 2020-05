Spagna, ripresa campionati: la Liga smentisce di aver fissato le date della ripartenza

Nelle scorse ore avevano fatto scalpore le dichiarazioni dell’allenatore del Leganes Javier Aguirre in merito alla ripresa del campionato spagnolo. Secondo il mister, la Federcalcio lo aveva contattato per comunicarli ufficialmente i giorni in cui la Liga avrebbe avuto nuovamente inizio.

Dell’ultima ora, invece, la risposta della Federazione spagnola che ha negato del tutto quanto affermato dal tecnico. La Liga, infatti, ha detto: “Non ci sono ancora date confermate per far sì che riparta la competizione. Ad ora, le squadre inizieranno gli allenamenti in attesa delle decisioni del governo sulle varie fasi stabilite. L’intenzione è quella di tornare in campo durante il mese di giugno, ovviamente sempre rispettando le decisioni delle autorità”.