Stoichkov: “Al Barcellona scambiarono Mourinho per un traduttore”

Negli ultimi anni José Mourinho si è guadagnato la fama di acerrimo nemico tra i tifosi del Barcellona. Colpa della sua rivalità esasperata con i blaugrana di Pep Guardiola negli anni in cui allenò Inter e Real Madrid. A esacerbare ulteriormente i rapporti c’è anche il passato da ex dello Special One. Infatti il portoghese fu vice di Bobby Robson al Barcellona nel 1996. Tuttavia inizialmente non fu chiaro il suo ruolo all’interno dello staff. Lo ha rivelato Hristo Stochkov a Record: “Mourinho arrivò al Barcellona e qualcuno si inventò che era un traduttore. In realtà si trattava di un errore. Lavorava sul campo e sapeva tutto. Era un nostro allenatore, oltre che un grande amico”.