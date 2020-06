Stoichkov propone: “Scambierei la mia Scarpa d’oro per vedere Messi con un Mondiale”

Da stella a stella. Nel novero dei grandi giocatori passati dal Barcellona c’è anche Hristov Stoichkov. Il calciatore bulgaro ha giocato nei blaugrana dal 1990 al 1995 e poi dal 1996 al 1998 dopo una brevissima parentesi al Parma. Con il Barça Stoichkov ha vinto tutto: 4 campionati, 4 Supercoppe di Spagna, una Copa del Rey, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa delle Coppe. In tutti questi trofei collettivi, spunta anche il Pallone d’Oro del 1994.

Il messaggio di Stoichkov

Durante un’intervista all’emittente argentina Radio Villa Trinidad, l’ex giocatore ha espresso il suo grande dispiacere nell’aver visto Messi sfiorare il Mondiale senza averlo mai vinto: “Per vedere felice un amico come Leo, che soffre tanto per non aver vinto un Mondiale, darei via persino la mia Scarpa d’Oro, che vinsi nel Mondiale 1994. Sarebbe stupendo vederlo campione del mondo“. Sempre riguardo all’argentino, il bulgaro ha aggiunto: “Quando perde è sempre colpa sua, mai degli altri. Nel 2010 l’Argentina aveva un’ottima squadra eppure com’è finita? Nessuno se lo chiede”.