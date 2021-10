Su Instagram Pjanic mostra soddisfazione per esonero di Koeman poi si pente

Un post inelegante poi subito rimosso dall'ex Juventus

Il centrocampista Miralem Pjanic, che gioca con il Besiktas, ceduto in prestito dal Barcellona, sembra essere felice per l'esonero dell'olandese Ronald Koeman cacciato via dal club catalano dopo il k.o sul campo del Rayo Vallecano. Su Instagram il bosniaco ha postato un messaggio misterioso con la frase “Know when to let that shit go“, che in maniera più diplomatica si potrebbe tradurre come “Sapere quando bisogna liberarsi di qualcosa“ ma maliziosamente vuol dire di più con parola poco elegante ovvero "Sapere quando bisogna liberarsi di quella mer***" con il colore del post che la dice tutta sul pensiero di Pjanic. Un post che è stato rimosso successivamente. Evidente che l’ex Juventus ha ancora il dente avvelenato per come sia andata la sua avventura in Spagna.