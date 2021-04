Suarez ammette: “Non riesco a immaginare Messi fuori dal Barcellona”

Quale sarà il futuro di Leo Messi? La domanda assilla i tifosi del Barcellona che temono di perdere il loro numero 10. L’argentino potrebbe lasciare il club che lo ha lanciato dopo tantissimi anni di fedeltà assoluta. Sulle sue tracce...

Quale sarà il futuro di Leo Messi ? La domanda assilla i tifosi del Barcellona che temono di perdere il loro numero 10. L'argentino potrebbe lasciare il club che lo ha lanciato dopo tantissimi anni di fedeltà assoluta. Sulle sue tracce c'è il Paris Saint-Germain , pronto a formulare un'offerta irresistibile sia per la Pulce che per lo stesso Barcellona.

Luis Suarez ha provato a consolare i suoi ex tifosi. L'attuale attaccante dell'Atletico Madrid commenta il momento dell'amico ai microfoni di Tv3: "Non riesco a immaginare Messi fuori dal Barça. Da tifoso e amico del club, gli direi di non andarsene. La cosa migliore per lui sarebbe avere una fine di carriera di tre, quattro, cinque o sei anni nel club in cui è stato più felice". Suarez ha lasciato il Barcellona dopo sei stagioni nella scorsa estate.