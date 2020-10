Suarez cuore d’oro: acquista 1000 Big Mac e raccoglie 4300 dollari per un evento benefico di Mc Donald’s

Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid di Simeone è stato protagonista di una bella azione benefica. Come ogni anno, la nota catena di fast-food Mc Donald’s ha organizzato l’evento Ronald McDonald House Association, mirato ad aiutare le famiglie più bisognose. Suarez è stato in grado di ordinare 1000 hamburger attraverso l’applicazione McDelivery, garantendo all’associazione una cifra di 4300 dollari visto il prezzo singolo di 4.30 dollari per ogni panino.

SUAREZ CUORE D’ORO

La cifra ricavata grazie al mega ordine del Pistolero è andato ai bambini di un campionato di calcio giovanile a Pando, una città a 20 miglia dalla capitale uruguaiana, Montevideo.

La Ronald McDonald House Association contribuisce ad aiutare oltre 7.000 famiglie bisognose ogni anno solo in Uruguay, oltre a fornire cibo, alloggio e supporto a donne incinte.