Suarez da record in Liga con l’Atletico Madrid. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio…

Segnava, segna e lo farà ancora. Luis Suarez non smette di fare gol per l’Atletico Madrid e trascina i suoi ad un altro successo in Liga. Questa volta il Pistolero ha messo a segno una rete contro il Valencia che gli vale un “quasi” record.

Come sottolinea Opta, infatti, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha messo a segno il suo 12esimo gol in 15 partite di campionato. Si tratta del secondo miglior inizio per un nuovo club dopo quello realizzato da Cristiano Ronaldo col Real Madrid nella stagione 2009-2010. Il portoghese era riuscito a fare una rete in più 13, nelle prime 15 gare giocate. Oltre alle marcature sottolineate, Suarez ha fornito anche 2 assist ai compagni in Liga.