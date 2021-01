Suarez, doppietta e il Barcellona è solo un ricordo: “Sapevo che stavo andando in un club importante. Possiamo fare grandi cose”

44 punti in classifica e due gare ancora da recuperare. L’Atletico Madrid sembra essere lanciato verso il titolo de La Liga e, complice la situazione non felicissima in casa delle rivali, i Colchoneros possono godersi la vetta con un buon margine di vantaggio. Un distacco che grazie alla doppietta di Luis Suarez nel match contro l’Eibar è ancora più grande e che garantisce una relativa serenità. Come riporta Mundo Deportivo, Il Pistolero ha parlato del momento dei suoi e anche della lotta al titolo.

Suarez: “Possiamo fare cose importanti…”

Sotto di un gol, l’Atletico Madrid è stato capace di ribaltare l’iniziale svantaggio. Ci ha pensato proprio Suarez con una doppietta arrivata allo scadere col gol su penalty al 90esimo: “Dobbiamo sempre essere consapevoli che vincere non è mai semplice”, ha commentato l’attaccante. “Sapevamo quanto sarebbe stato difficile sfidare l’Eibar nel loro stadio. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo in parità ma è stata una guerra in cui era difficile creare occasioni. Siamo arrivati ​​a giocare e alla fine abbiamo anche vinto”.

Sulla lotta al titolo e il vantaggio in classifica su Real Madrid e Barcellona: “Sì, abbiamo del vantaggio ma dobbiamo sempre essere concentrati. Credo che se la squadra rimane connessa e attenta possiamo fare grandi cose. In ogni caso noi vogliamo vincere e stare lassù”. E sui suoi numero all’Atletico Madrid: “Sapevo che stavo venendo in un club importante e che combatte per il massimo ottenibile. Non contano i miei numeri, conta aiutare la squadra a vincere”.