Suarez già nella storia dell’Atletico Madrid: eguaglia Falcao per numero di gol

Segna sempre, non è una novità. Luis Suarez si conferma bomber prolifico anche senza le assistenze dell’ex compagno ai tempi del Barcellona, Lionel Messi. L’Atletico Madrid ringrazia Il Pistolero che con la sua rete rafforza la leadership dei colchoneros in Liga e mette a referto una statistica da record.

Come riporta Opta, infatti, con il goal contro il Getafe, decisivo per la vittoria per 1-0, Luis Suarez ha eguagliato il record di Radamael Falcao, che alla sua prima esperienza con l’Atletico Madrid nel 2011 segnò 8 goal nelle sue prime 11 partite a Madrid.

Si tratta di un record in questo secolo per la squadra dei colchoneros che possono godersi l’ennesimo attaccante di lusso dopo aver visto nel corso degli anni bomber del calibro di Falcao, Aguero, Forlan e Fernando Torres.