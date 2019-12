Suarez: “Il Barcellona dovrebbe trovare un giovane ‘9’ per quando non ci sarò più”

Al Barcellona dal 2014, Luis Suarez ormai si sente un vero e proprio pilastro del club blaugrana. In una lunga intervista rilasciata a BeIN Sports, l’attaccante ha parlato del suo essere ‘numero 9’ della squadra: “Se dovesse esserci un altro attaccante a competere con me per il posto da titolare, sarà la stessa pressione per me che c’è nel giocare ogni tre giorni. Dobbiamo però pensare anche al futuro del Barça, ai tifosi piace che la società sia proiettata in avanti e per questo è necessario trovare un giovane che possa rimpiazzarmi per quando non ci sarò più io in rosa”.

Così invece Suarez su Messi e le sue ipotesi di ritiro: “È stato mal interpretato, bisogna capire Leo, perché anche se stava ricevendo il suo sesto Pallone d’Oro è un essere umano come noi, stava provando emozioni importanti. Sono sicuro che resterà al Barcellona ancora per tanto tempo. La foto che ha scattato coi sei Palloni d’Oro mi ha impressionato, è unico: ha segnato la storia del calcio, mi rende orgoglioso conoscerlo e averci giocato insieme”.

Il classe ’87 ha parlato anche del rapporto fra sé, Messi e Griezmann, alimentato anche da varie cene fatte insieme: “Sono momenti piacevoli, che godiamo a vicenda. Nello spogliatoio il francese ha avuto il nostro benvenuto e ci aiuterà a vincere quei titoli di cui abbiamo bisogno. È comunque molto complicato vincere le tre competizioni, siamo dispiaciuti per quanto accaduto nelle ultime due stagioni: abbiamo sbagliato noi, al 100%, e ci rendiamo conto che non deve più accadere”.

Sul ritorno di Neymar: “Se ne è andato per la volontà di provare una nuova esperienza, è stata una scelta comprensibile e accettabile. Il suo ritorno dipenderà da lui e dal Psg, di certo da amico posso dire che mi piacerebbe vederlo felice e in un ambiente dove si trovi a proprio agio”.