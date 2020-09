Suarez-Juventus, l’affare potrebbe saltare: il motivo

Andrea Pirlo è stato chiaro con la dirigenza. Serve una punta e serve in fretta. Il campionato è alle porte e ancora non si sa quale sarà il partner d’attacco di CR7 per la prossima stagione.

JUVENTUS, SUAREZ POTREBBE SALTARE

Qualche settimana fa Luis Suarez sembrava ad un passo dalla Juventus, ma nelle ultime ore non sono arrivate belle notizie da Barcellona. L’attaccante infatti non riuscirà a risolvere in breve tempo il nodo passaporto e secondo le indiscrezioni raccolte da Goal si andrebbe oltre il 5 ottobre. Pirlo e la Juventus non possono e non vogliono aspettare e per questo motivo i bianconeri punteranno tutto su Edin Dzeko.