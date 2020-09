Suarez, ora che fai? Le possibilità del Pistolero dopo il mancato arrivo alla Juventus

Luis Suarez è stato poco più di un’illusione estiva per la Juventus che ha definitivamente abbandonato la pista. Non ci sono i tempi tecnici per far arrivare il giocatore e Pirlo non può più aspettare.

SUAREZ IN STALLO, QUALE SARÀ IL SUO FUTURO?

Con il mancato arrivo in bianconero, ancora non si sa quale sarà il futuro di Luis Suarez. Koeman non l’ha convocato per la prossima gara dei catalani, ma la sua permanenza al Barcellona rimane comunque molto complicata. Il ds Planes ha sostanzialmente salutato il giocatore facendo intendere che difficilmente resterà in blaugrana. Davanti al classe ’87 ora restano due piste: PSG o Atletico di Madrid. Difficilmente i colchoneros riusciranno a sostenere lo stipendio del giocatore, mentre l’ipotesi francese rimane la più suggestiva. A riportarlo è AS.