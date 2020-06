Suarez: “Possiamo tornare a goderci la vita ma non dimentichiamo le morti che ci sono state”

“Possiamo tornare a goderci la vita ma senza dimenticare il momento buio che abbiamo passato”, parola di Luis Suarez. L’attaccamte del Barcellona ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del club blaugrana in merito al ritorno alla normalità che piano piano sta avvenendo in Spagna anche in ottica della ripartenza del campionato di calcio.

Il Pistolero ha prima di tutto parlato delle sue condizioni fisiche dato che prima dello stop per il coronavirus si era infortunato: “Per quanto riguarda il mio infortunio ad inizio anno, devo dire che ho recuperato bene. Questa interruzione forzata mi ha aiutato a ristabilirmi al meglio”, ha detto Suarez che poi ha aggiunto sulla Liga e sulla ripresa di tutto il mondo, sportivo e non: “Coronavirus? Abbiamo vissuto periodi bui con tutte le morti che ci sono state. Adesso però siamo in una situazione un po’ diversa, possiamo goderci di nuovo la vita e possiamo vedere i bambini che escono per fare una passeggiata. Questo ci rende molto felici”. E sul calcio senza tifosi: “Giocare senza pubblico sarà difficile, ma dovremo abituarci”.