Suarez: “Sottovalutato dal Barcellona, per sempre grato all’Atletico Madrid”

Il Pistolero attacca l'ex club

Scaricato forse troppo frettolosamente dal Barcellona ad agosto e vincitore della Liga oggi con l'Atletico Madrid. Luis Suarez si prende la sua personale rivincita ai danni di chi lo ha considerato inutile in un progetto tecnico. Così l'attaccante uruguaiano si gode una rinascita importante e non le manda certamente a dire. Infatti ai microfoni di Movistar, al termine della vittoriosa trasferta contro il Real Valladolid, che ha assegnato il titolo di campione di Spagna, il centravanti ha lanciato una frecciata durissima: "Il Barcellona non mi ha valorizzato, mi ha sottovalutato e alla fine ha deciso di cedermi".