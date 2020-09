Suarez spara subito due colpi: “Sono felicissimo. Vendetta nei confronti del Barcellona? No, avevano bisogno di cambiamenti”

Luis Suarez è partito come meglio non poteva fare. L’avventura all’Atletico Madrid è tutta in discesa dopo una doppietta da urlo alla prima con i Colchoneros che hanno travolto 6-1 il Granada.

“SONO FELICE”

Il debutto da sogno contro il Granada ristampa un sorriso sul volto di Suarez: “Sono molto felice, non potrebbe essere altrimenti dopo un debutto così. Mi rende orgoglioso essere partita con una doppietta nella mia nuova squadra. Vendetta nei confronti del Barcellona? Non la vedrei così, loro avevano bisogno di cambiare e andava accettato. Questa società mi ha accolto in modo fantastico e io voglio ripagare questa fiducia, sono convinto che se staremo bene fisicamente e mentalmente riusciremo a raggiungere dei traguardi molto importanti”. Così il Pistolero Luis Suarez, ha commentato ai media spagnoli il debutto da sogno con la maglia dell’Atletico Madrid.

