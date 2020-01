Supercoppa, il Barcellona crolla: Atletico Madrid in finale contro il Real

Clamoroso a Gedda: il Barcellona stecca anche nella Supercoppa spagnola. Dopo il pareggio nel derby contro l’Espanyol in campionato, i blaugrana incappano in una sconfitta nella semifinale del torneo che assegna il primo trofeo stagionale. Il nuovo format a quattro squadre permette all’Atletico Madrid di partecipare e i Colchoneros interpretano alla grande la partita. Nel primo tempo è Leo Messi a creare i principali grattacapi alla squadra di Diego Simeone. Provvidenziale Oblak. Nella ripresa, dopo un solo minuto, arriva il gol dell’Atletico: Koke azzecca l’inserimento su passaggio di Correa e batte Neto. La reazione del Barça non si fa attendere: al 51′ triangolo tra Messi e Suarez con l’argentino che entra in area e batte Oblak. Passano 11 minuti e arriva il sorpasso dei catalani: Oblak si supera sul colpo di testa di Suarez, ma si arrende sulla respinta di Griezmann, il grande ex. Sembra fatta per il Barcellona, ma nel finale arriva il controsorpasso: Morata pareggia su rigore e poi Correa trova il guizzo vincente per fissare il punteggio sul definitivo 3-2. Atletico Madrid in finale contro il Real. Il Barcellona torna a casa dall’Arabia Saudita tra mille dubbi.