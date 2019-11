Supercoppa spagnola, il sorteggio: semifinali Valencia-Real e Barcellona-Atletico

Sorteggiate le semifinali della Supercoppa spagnola, che si disputerà tra l’8 e il 12 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita. La prima sfida, in programma l’8 gennaio, si giocherà tra Valencia e Real Madrid, mentre il giorno seguente toccherà a Barcellona ed Atletico Madrid sfidarsi tra loro. Finale tra le due vincenti in programma il 12 gennaio.

Il sorteggio si è svolto presso la sede della Federazione spagnola e vi ha preso parte un giocatore a testa per ciascun club impegnato nella competizione: Sergio Ramos per il Real Madrid, Sergio Busquets per il Barcellona, Saul Niguez per l’Atletico Madrid e José Luis Gaya per il Valencia