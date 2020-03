Suso, che stoccata al Milan: “Ogni anno c’è sempre qualcosa di diverso…”

Una delle squadre protagoniste della Liga 2019/20 è indubbiamente il Siviglia. Gli andalusi sono in lizza per un posto in Champions e sognano l’ennesimo trionfo in Europa League. Uno dei punti di forza della formazione spagnola è Suso. L’ex esterno del Milan si è raccontato ai microfoni di AS, non risparmiando alcune frecciate ai rossoneri. Dapprima Suso ha espresso il suo desiderio di rimanere a Siviglia anche nella prossima stagione: “Spero di poter giocare in Champions, sarebbe davvero bello. E mi piacerebbe vincere qualcosa, ovviamente. Vorrei rimanere qui, spero proprio che accada. Il gap con le grandi si può accorciare grazie al lavoro, all’intensità e alla passione. Monchi ha fatto molto bene fin dal suo arrivo”.

MILAN – Poi l’affondo nei confronti del club che lo ha acquistato nel 2016: “Al Milan ci sono stati tre presidenti, diversi allenatori, dozzine di giocatori… E’ difficile iniziare qualcosa di solido. Ogni anno c’è sempre qualcosa di diverso”.