Tebas: “Ancora non abbiamo deciso l’orario per il Clásico del 18 dicembre”

Il rinvio del Clásico fra Barcellona e Real Madrid ha suscitato critiche, alcune pure piuttosto forti, ma ormai è successo (era il 26 ottobre) e la data del recupero è da tempo fissata al 18 dicembre. Tuttavia, ancora non è stato però deciso a che ore l’arbitro fischierà il calcio d’inizio: “Sì, il 18 dicembre al Camp Nou si giocherà la partita, ma stiamo ancora discutendo sull’orario – così il presidente della Liga Javier Tebas -. Non vorremmo che vada in contemporanea alle gare in programma della Coppa del Re”. Qualche settimana fa abbiamo raccontato di Tebas che affermava: “Bisogna far giocare la partita alle 13, sennò come può essere visto in Asia?“. Vedremo se tali affermazioni verranno rispettate, ancora mancano circa 40 giorni al big match del campionato spagnolo.