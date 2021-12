Tebas apre ai colpi: “Mbappé? Buone possibilità di vederlo al Real. Haaland…”

Parla il presidente de La Liga

Incredibile apertura a due affare "galactici" da parte del numero uno della Liga Javier Tebas. A margine dell'evento organizzato per la consegna dei Premios AS, il presidente del massimo campionato spagnolo non ha nascosto il proprio ottimismo per quelli che potrebbero essere due colpi di mercato assolutamente importanti per chi li andrà a compiere oltre che per l'immagine di tutto il calcio iberico.