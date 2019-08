Tebas, che stoccata: “Messi è fondamentale per la Liga. Neymar e Cristiano Ronaldo no…”

Continua il duello a distanza tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Questa volta, nessuna battaglia a suon di gol. Infatti, è stato il presidente de La Liga Spagnola Javier Tebas a buttare benzina sul fuoco con le sue dichiarazioni rilasciate a Marca.

Il numero uno del calcio iberico ha parlato dei giocatori più importanti per il movimento calcistico della Spagna e il massimo campionato, in particolare dell’importanza di Messi, Cristiano Ronaldo e di Neymar, che potrebbe tornare ne La Liga.

STOCCATA – “Neymar di nuovo in Spagna? Sì, certo mi piacerebbe tornasse. Con le sue qualità è tra i primi tre giocatori al mondo. Sarebbe molto importante per la Liga se venisse di nuovo, anche se non sarebbe determinante per il campionato spagnolo”, ha detto Tebas. “La cosa importante è che giochiamo 10 mesi all’anno, con 20 squadre che si sfidano e generano passione e gioia ogni fine settimana per i fan in Spagna e in tutto il mondo. Un giocatore come Neymar ti dà un seguito in paesi che lo guardano, ma non è un elemento essenziale“. E poi la stoccata: “Nemmeno Cristiano Ronaldo lo era. Invece, dall’altra parte, Lionel Messi è un elemento essenziale perché rappresenta il retaggio della Liga”.