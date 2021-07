Tebas sorprende tutti: “Non so se Messi inizierà il campionato col Barcellona”

Javier Tebas spiazza tutti: Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona

Un anno fa, la rottura, poi ricomposta, tra Leo Messi e il Barcellona. Ora il problema rimane, nonostante siano passati quasi dodici mesi esatti. Il motivo della possibile partenza del fuoriclasse argentino, però, non sarebbe tanto dettato da problemi di natura ambientale, quanto piuttosto da ragioni economiche. Una conferma di questa ipotesi è arrivata da Javier Tebas. Il presidente della Liga ha rivelato questo particolare ai microfoni di La Sexta, spiegando come il Fair Play Finanziario possa in qualche modo cambiare gli equilibri: "All'8 di luglio, non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so se Messi inizierà la Liga col Barcellona. Se non ci dovessero essere cessioni sarà impossibile".