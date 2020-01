Tegola Barcellona: Suarez fuori per quattro mesi

Piove sul bagnato per il Barcellona. I blaugrana, infatti, dovranno fare a meno di Luis Suarez fino a maggio. Lo hanno rivelato i medici che hanno operato l’attaccante uruguaiano in artroscopia per pulire il ginocchio infortunato. L’intervento di routine ha invece fornito clamorose novità e dalle 4 settimane di stop previste inizialmente si è passati a una diagnosi ben più seria. Il Barcellona si vede costretto a intervenire sul mercato. Infatti, la stagione di Suarez è praticamente conclusa: il giocatore potrebbe rientrare nella terz’ultima giornata di Liga, saltando l’intero percorso di Champions e Copa del Rey. Una mazzata notevole per il Barça.