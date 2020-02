Tegola Real: frattura per Hazard, niente sfida al Manchester City

Il week end del Real Madrid è davvero da dimenticare. In un colpo solo i Blancos hanno perso il match contro il Levante 1-0 e il primato in classifica, scavalcati dal Barcellona a una settimana dal Clasico. E, come se non bastasse, prima dell’andata degli ottavi di Champions contro il Manchester City si trova privo del suo fantasista Eden Hazard. Il fuoriclasse belga è uscito malconcio dall’ultima partita e la diagnosi è stata terribile: “frattura del perone distale destro”. Lo ha comunicato il club madridista. Preoccupano soprattutto i tempi dello stop. Si parla addirittura di una stagione ormai conclusa per l’ex Chelsea.