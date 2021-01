Tegola Real Madrid: anche Nacho è positivo al Covid-19

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Nacho. Il difensore dei Blancos, infatti, ha annunciato di aver contratto il Coronavirus attraverso il proprio account Instagram. Questo il suo post: “Purtroppo siamo risultati positivi al Covid, ma siamo a casa, lo combattiamo con forza e siamo in buone condizioni. Grazie a tutti per l’incoraggiamento, non abbassate la guardia”.

TEGOLA

Per la formazione di Zinedine Zidane si tratta di una pessima notizia: i madridisti si trovano in seconda posizione in classifica alle spalle dei cugini dell’Atletico che sono in fuga. Per tentare la rimonta al tecnico transalpino servirebbe una rosa al completo, ma nell’ultimo periodo non è stato particolarmente fortunato.