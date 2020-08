Tegola Real Sociedad: David Silva è positivo al Coronavirus

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di David Silva alla Real Sociedad. Infatti il centrocampista offensivo spagnolo, in uscita dal Manchester City, è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone è il secondo a cui si è sottoposto il giocatore nelle ultime 72 ore. Il primo esito era stato negativo, ma nell’ultimo test è stata riscontrata la positività. La società ha precisato che David Silva è comunque asintomatico ed è già in isolamento.

POLEMICHE

David Silva era finito sotto i riflettori nelle ultime settimane per una curiosa vicenda di mercato. Infatti il giocatore era stato vicinissimo al passaggio alla Lazio, ma all’improvviso ha preferito l’approdo alla Real Sociedad, mandando su tutte le furie i biancocelesti.