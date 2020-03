Barcellona, Ter Stegen stacanovista: “Sono un portiere anche a casa”

La Liga si ferma, come gli altri campionati. Eppure i calciatori non smettono di allenarsi. Marc-André Ter Stegen è un vero stacanovista sotto questo aspetto. Il portiere del Barcellona ha raccontato alla Bild come vive queste giornate così particolari: “Come atleti, abbiamo il dovere di continuare a lavorare sulla nostra forza fisica. Sono impegnato tutto il giorno a cercare di ottenere il meglio. Il piano di fitness viene costantemente modificato. Ciò che stai facendo a casa viene sempre verificato. Sono impegnato tutto il giorno. Sono un portiere anche a casa. Mia moglie, nostro figlio e io restiamo comunque in casa. Cerchiamo di incoraggiarci a vicenda”.