Terremoto in casa Atletico Madrid, Trippier rischia quattro mesi di squalifica

Non sarà sicuramente una quarantena facile in casa Atletico Madrid. Oltre all’incertezza della ripresa del campionato, ora un suo tesserato dovrà fare i conti con la giustizia. E’ risaputo che nel mondo del calcio le scommesse sono severamente vietate agli addetti ai lavori e in caso di violazione la condanna potrebbe essere pesante.

TRIPPIER – Secondo quanto riportato dal DailyMail la Football Association ha accusato Kieran Trippien di aver violato tale norma. In particolare, Trippier avrebbe scommesso sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid. Un fatto che il terzino inglese ha smentito con una nota riportata dal quotidiano inglese: “Mi sono sottoposto all’investigazione della FA su base volontaria e continuerò a farlo. Da atleta professionista, in nessun momento, ho piazzato scommesse calcistiche o ricevuto vantaggi finanziari da altri tipi di scommesse”. In caso di condanna, Kieran Trippier rischia una squalifica di 4 mesi e una multa di 150.000 sterline.