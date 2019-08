Torres, che scherzo al Barcellona: l’Osasuna pareggia 2-2

Un Torres stoppa il Barcellona e rilancia le chance dell’Atletico Madrid. Non si tratta di Fernando, storico ex bomber dei Colchoneros, ma di Roberto, centrocampista dell’Osasuna che sigla una doppietta beffarda per i catalani. Orfani di Suarez e Messi, i blaugrana sperimentano con un attacco inedito: Griezmann punta con Perez e Rafinha esterni. Eppure è l’Osasuna a trovare il vantaggio con Torres che infila di testa Ter Stegen. Nella ripresa, gli uomini di Ernesto Valverde trovano il pareggio grazie a Ansu Fati che colpisce di testa ed insacca. Al 64′ Arthru sembra mettere il sigillo alla sfida con un destro preciso all’angolino basso. Ma nel finale Torres regala un grande dispiacere al Barcellona, pareggiando i conti su rigore grazie ad un fallo di mano di Piqué. Esulta l’Osasuna che strappa un clamoroso 2-2. Il Barça ora rischia davvero di iniziare una pericolosa rincorsa.