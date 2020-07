Tra Arthur e Barcellona è scontro totale: il club apre un procedimento disciplinare

Il matrimonio tra Arthur e Barcellona è destinato a finire nel peggiore dei modi. Il centrocampista si trova in vacanza in Brasile e con la Champions in vista il club gli ha chiesto di rientrare. Gli ottavi contro il Napoli si avvicinano e i blaugrana riprenderanno a breve gli allenamenti dopo la fine della Liga.

ROTTURA TRA BARCELLONA E ARTHUR

Il classe 1996 ha però comunicato di voler rimanere in Patria ignorando le numerose richieste del club. Di tutta risposta il club ha aperto un procedimento disciplinare: secondo quanto riguarda Sport il club non concederà la risoluzione anticipata del contratto, ma il centrocampista non sembra voler rivedere la sua posizione. Il quotidiano spagnolo parla anche di una pesante multa in arrivo per il giocatore, di fatto un nuovo giocatore della Juventus.