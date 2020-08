Tracollo Barcellona, Gaspar a Piqué: “Rifletta sui gol subiti. Ma non lo venderei”

Un disastro senza pari. Barcellona-Bayern Monaco 2-8 è molto più di una semplice debacle. E’ la definitiva chiusura di un ciclo vincente, la fine di un’epoca di grandissimi successi. Ora dovrà iniziare la lunga e difficile rifondazione.

RISPOSTA

Al termine del quarto di finale di Champions League, Gerard Piqué ha fatto discutere per alcune affermazioni, in cui faceva intendere come tutti, dai giocatori alla dirigenza siano in discussione. L’ex presidente del Barcellona Joan Gaspar ha replicato alle parole del difensore ai microfoni di Cadena SER: “Sono molto triste come tutti i tifosi. Nella mia vita ho vissuto delle notti difficili come quella di oggi (ieri ndr.) e alcune molto felici. Se qualcuno si sente molto disperato, vada in un ospedale e vedrà più tristezza di questa. Ho sentito le dichiarazioni di Piqué. Si possono dire molte cose a caldo. Conosco Gerard da quando era bambino e anche lui deve riflettere, soprattutto sui gol che ci hanno segnato. Si è lasciato trasportare. Forse domani (oggi ndr.) vedrà che stasera è stata una serata molto triste, ma che il Barcellona non scomparirà, né il sentimento se ne andrà per una notte come questa. Domani sorgerà di nuovo il sole. Saranno prese le decisioni appropriate per iniziare bene la stagione. Oggi quello che ha fatto male è il risultato. Si può perdere, ma è stato fatto in modo esagerato e molto triste. Per quanto riguarda il futuro Piqué, non sono d’accordo. Piqué è l’eredità del Barcellona e ha molti anni davanti a sé. Penso che ci siano cose positive. C’è un calcio di base forte e giocatori veterani di immensa qualità come Leo Messi. Possono regalare molti successi al Barcellona. La notte è triste in un mondo triste, tutto si riunisce. Amo il Barcellona come nessun altro, ma cambierei il risultato di oggi, anche se si subissero 14 gol, se ci rialzassimo con un’altra speranza. Ho avuto la fortuna di vivere notti gloriose. Volteremo pagina. Dobbiamo resistere alla tempesta. Le elezioni? Siamo ad agosto, la stagione inizia tra cinque settimane, aprire un processo elettorale non lascerebbe il tempo alla nuova dirigenza per pianificare bene la stagione che sta arrivando. Bartomeu deve dimostrare che vuole il miglior Barcellona. Deve continuare, perché non ha scelta. E’ come quella notte a Siviglia, quando tutti dicevano che Nuñez doveva dimettersi e poi ci ha regalato tanti successi”.