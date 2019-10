Trippier e il feeling con Diego Costa: “Mi chiama ‘Rooney’ 10 volte al giorno. È il più divertente che conosco…”

Arrivato questa estate in Spagna, Kieran Trippier, terzino dell’Atletico Madrid ed ex Tottenham, ha parlato a Marca del suo ambientamento nel nuovo club. Nuovo campionato, nuove abitudini e, soprattutto, nuovi compagni. Ed è proprio in merito al rapporto speciale che si è instaurato con uno di loro che l’inglese classe ’90 si è curiosamente soffermato.

DIEGO COSTA – Ebbene sì, anche se in campo è tra i più ‘cattivi’, evidentemente Diego Costa, bomber dei Colchoneros, fuori dal terreno da gioco è un’altra persona. Trippier lo conferma e rivela: “Può chiamarmi perfettamente 10 volte al giorno ‘Rooney’! È sempre così, lo fa sempre per ridere. Ma è Diego, e a me va bene. In squadra lo troviamo divertente, mi piace che faccia battute ogni giorno. Lo conoscevo dal Premier League e credo che sia il giocatore più divertente con cui abbia mai giocato. C’è un’atmosfera fantastica nella squadra, si scherza tanto ma senza dubbio Diego è il più divertente“.

CAMBIO – E sulle differenze tra la Premier League e la Liga, Trippier ha spiegato: “L’adattamento è stato perfetto: il tempo qui è molto piacevole; il cibo è incredibile, migliore che in Inghilterra; le persone che hanno accolto me e la mia famiglia sono state speciali. Quando mi vedono a Madrid, mi parlano delle mie partite e mi dicono che sto facendo bene con l’Atletico. Posso solo ringraziare tutti per avermi fatto sentire così bene fin da subito. Il mio amico Fernando Llorente mi aveva detto che tutto ciò che avrei dovuto sapere per fare bene in Spagna era di adattarmi il più rapidamente possibile e credo sia quello che ho fatto. In Inghilterra potevi giocare alle 12.00 mentre in Spagna alle 22.00. Alcune cose sono diverse ma non ho avuto problemi”.