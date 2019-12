Tutto pronto per il Clasico: a Barcellona… Piqué e Sergio Ramos si baciano

Vigilia del Clasico a Barcellona. Blaugrana e Real Madrid si sfideranno domani nell’attesissimo match de La Liga. Una gara speciale che racchiude tanti significati. Uno di questi è il conflitto catalano-spagnolo che, per le vie del centro di Barcellona è stato rappresentato anche in tema calcistico.

Come mostra un filmato pubblicato da Sport, l’artista tvboy ha rappresentato questa volta, con una delle sue famose opere, Gerard Piqué e Sergio Ramos, rispettivi capitani delle due squadre. I giocatori si baciano sotto il motto “Kiss and talk”. Evidente il messaggio con riferimento al tema del conflitto catalano-spagnolo che sta creando diversi problemi in Spagna e che ha anche causato il rinvio della gara nella data di domani.



