Ufficiale – Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre

Barcellona-Real Madrid si giocherà ufficialmente il 18 dicembre. Lo ha stabilito e condiviso con un comunicato ufficiale il Comité de Competicion della RFEF (​Real Federación Española de Fútbol).

Dopo il rinvio della partita, prevista inizialmente per il 26 ottobre, a causa dei disordini e degli scontri tra manifestanti indipendentisti della Catalogna e la polizia, ecco la decisione. Il Clasicò verrà disputata il 18 dicembre, mercoledì. Barcellona e Real Madrid avranno ancora circa due mesi per prepararsi al big match che mai come quest’anno si annuncia intenso e bollente.