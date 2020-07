Ufficiale – Betis, Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore

Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore del Betis. L’ex tecnico tra le altre di River Plate, Real Madrid, Manchester City e West Ham siederà, infatti, sulla panchina del Betis dalla stagione 2020/202

Betis: Pellegrini è ufficiale

“Il Real Betis Balompié ha ingaggiato l’allenatore cileno Manuel Pellegrini per guidare il team Verdiblanco a partire dalla prossima stagione”, con queste parole la società ha dato l’annuncio dell’arrivo del nuovo mister. “Il contratto che lega Pellegrini al Betis durerà fino al 30 giugno 2023”. Dopo l’esonero dal West Ham nel dicembre 2019, il mister cileno tornerà ad allenare in Liga dopo le esperienze passate in Spagna vissute alla guida di Villarreal, Real Madrid e Malaga. La nota del club prosegue pii: “Il Real Betis punta su un tecnico di alto livello e con grande prestigio internazionale per aumentare il livello delle prestazioni della prima squadra, inquadrata in un progetto triennale”.

