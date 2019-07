Ufficiale – Colpo Trippier per l’Atletico Madrid

Colpo di mercato per l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno infatti annunciato l’arrivo dal Tottenham di Kieran Trippier, terzino classe 1990. Il giocatore è stato acquistato per una cifra attorno ai 22 milioni di euro ed ha firmato con gli spagnoli un contratto di tre anni. Una brutta notizia per la Juventus, che nelle scorse settimane aveva seguito l’inglese individuandolo come alternativa ideale al partente Joao Cancelo.

Trippier, tra i protagonisti con la maglia della sua nazionale nei mondiali 2018, in passato ha indossato anche la maglia del Burnley, prima di venire acquistato dagli Spurs nell’estate del 2015.