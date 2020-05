Ufficiale: la Liga ritorna in campo. Primo incontro l’11 giugno

Dopo la Bundesliga e la Serie A, anche la Liga torna in campo. Il campionato spagnolo riprenderà a partire dall’11 giugno, data in cui si disputerà la prima partita dopo l’emergenza Coronavirus che aveva imposto lo stop delle attività. L’incontro di “apertura” sarà tra Siviglia e Real Betis, in un derby davvero speciale. Dopo tante voci, il Consiglio superiore dello sport spagnolo ha ratificato la decisione di riprendere ufficialmente il massimo campionato locale. Al momento dell’interruzione il Barcellona era in testa con solamente due punti di vantaggio sul Real Madrid.