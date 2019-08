Ufficiale – Malcom lascia Barcellona e vola allo Zenit

Adesso è ufficiale: Malcom lascia Barcellona ed approda allo Zenit San Pietroburgo. 40 milioni di euro più 5 di bonus la cifra dell’operazione, con i catalani che si sono assicurati anche una percentuale in caso di futura rivendita del brasiliano. Per il giocatore, invece, un contratto quinquennale, con il club russo intenzionato a farne uno dei punti fermi non solo nel presente, ma anche nel futuro.

L’esperienza del brasiliano con la maglia blaugrana è durata quindi appena un anno, con Malcom, soffiato la scorsa estate alla Roma, che in Spagna non ha mai convinto del tutto. Adesso, per lui, l’opportunità di rimettersi in gioco.