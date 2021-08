Umtiti punta i piedi per restare: Barcellona indignato dal suo atteggiamento

Il difensore ha rifiutato ogni ipotesi di cessione

Redazione ITASportPress

C'è chi al posto suo cercherebbe una squadra dove poter giocare e riottenere quella fama di grande difensore avuta negli anni passati. Invece, Samuel Umtiti pare avere idee decisamente opposte. Il difensore del Barcellona, assolutamente fuori dai piani del club e dell'allenatore Koeman, sa bene di non trovare spazio in campo eppure punta i piedi per restare rifiutando ogni ipotesi di cessione.

Come scrive Sport.es, la situazione legata al giocatore sta creando imbarazzo e indignazione in quel di Barcellona, sia all'interno della società sia nei tifosi che già in precedenza avevano avuto modo di far sentire il proprio risentimento nei confronti del difensore in occasione del Trofeo Gamper.

Umtiti starebbe rifiutando ogni proposta di uscita da Barcellona. O meglio, starebbe anche evitando di ascoltarle. Il calciatore vuole tenere fede al suo contratto e, forte appunto del legame col club, sta puntando i piedi per non muoversi. L'elevato ingaggio rappresenta un forte problema per i blaugrana che, da quanto si apprende, non si arrenderà e proverà a convincere il classe 1993 ad andare via. In alternativa, si potrebbe arrivare alle maniere forti con provvedimenti piuttosto seri...