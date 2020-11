Brutte notizie per Uruguay e Atletico Madrid: Luis Suarez è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la Federcalcio uruguaiana con una nota in cui annunciava l’esito degli esami. L’attaccante di proprietà dei Colchoneros salterà l’attesissima sfida contro il Brasile e il match contro la sua ex squadra, il Barcellona.