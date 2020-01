Valencia, Celades: “Che soddisfazione battere il Barcellona…”

Risultato a sorpresa in Liga. Il Valencia, di fronte al proprio pubblico, ha battuto per 2-0 il Barcellona grazie alla doppietta di Maximiliano Gomez. Un successo che, come riporta AS, è stato così commentato dal tecnico dei “pipistrelli” Felice Alberto Celades.

FELICITA’ – “C’è grande felicità, battere il Barcellona è sempre molto difficile. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo svolto un ottimo lavoro collettivo. Il primo tempo è stato eccezionale, ma non abbiamo concretizzato le occasioni. Nella ripresa siamo scesi in campo subito con una buona mentalità. Parejo e Rodrigo? Tutti conoscono la loro importanza”.

