Valencia, Correia costa caro: 10.000 al minuto per…due partite

Nel calcio spesso non tutto va come dovrebbe. Alcuni giocatori non riescono ad inserirsi subito oppure non sono in grado di dimostrare tutto il loro valore. È il caso di Thierry Correia, terzino classe ’99 che al Valencia non è riuscito a strappare una maglia da titolare. Il portoghese è sceso in campo solamente due volte in campionato e dopo la ripresa è l’unico a non aver ancora giocato.

CORREIA, LA PANCHINA COSTA CARA AL VALENCIA

La giovane età potrebbe avere influito nelle prestazioni del giocatore che però pesa e non poco sulle casse del club. Secondo quanto riportato da Marca le sue uniche due apparizioni sarebbero costate al Valencia la bellezza di 10mila euro al minuto. Correia ha firmato un contratto da 4 milioni di euro l’anno, ma lo sforzo economico fatto da club finora non ha ricevuto risposte sul campo. Il quotidiano spagnolo inoltre dichiara che il Valencia sarebbe intenzionato a cedere la costosissima riserva e risparmiare così un’importante somma di denaro.