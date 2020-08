Valencia, crisi economica senza fine: a rischio iscrizione in Liga

Brutte notizie per il Valencia che sta affronando una gravissima crisi economica. Non solo l’impossibilità di pagare regolarmente gli stipiendi, ma adesso anche il forte rischio di non riuscire ad iscriversi al prossimo campionato di Liga.

Valencia: crisi economica e iscrizione in Liga a rischio

La grave situazione economica del Valencia peggiorata anche con l’emergenza pandemia di Covid-19, non solo starebbe impedendo alla società di pagare i propri calciatori ma starebbe mettendo a serio rischio anche l’iscrizione al prossimo campionato spagnolo.

Come riporta Goal, infatti, il club avrebbe proposto cambiali con scadenza a settembre 2021 ai giocatori per fronteggiare la pesantissima crisi di questi mesi. La soluzione, però, è stata rifiutata dalla rosa in maniera netta. Ecco perché il club starebbe agendo per cercare fondi. Prima la cessione di Ferran Torres al Manchester City, poi la risoluzione con capitan Parejo. Anche l’addio al centrocampista Coquelin a prezzo di saldo sempre al Villarreal come l’ex capitano. Insomma. Un momento negativo che potrebbe ancora peggiorare con la Liga che rischia di non vedere ai nastri di partenza una società storica come quella dei Pipistrelli…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE