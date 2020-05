Valencia: rinnovi gratis agli abbonati per la prossima stagione

Ieri era stato il turno dell’Espanyol, oggi è toccato al Valencia. Il club spagnolo si rende protagonista di un grande gesto verso i propri tifosi: rinnoverà gratuitamente tutti gli abbonamenti al Mestalla per la stagione 2020-2021.

COMUNICATO – Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale e sui canali anche social, il club iberico ha reso noto a tutti il suo gesto per stare vicino ai fan in questo momento di crisi per il coronavirus e garantirsi comunque un Mestalla colmo di tifosi anche nella prossima annata: “In un contesto difficile per tutti, il Valencia CF vuole contribuire a mantenere, più che mai, un forte legame di passione e fiducia tra il club e i suoi tifosi. In un modo speciale per i suoi 40.000 abbonati”, si legge nel comunicato. “La notevole riduzione del reddito e, soprattutto, l’incertezza dovuta all’evoluzione del calcio nei prossimi mesi (è impossibile sapere quando e come potremo incontrarci di nuovo a Mestalla) rendono più importante l’unione con i tifosi più fedeli. Vogliamo aiutarli affinché questo legame di sentimento sia più forte che mai”. E ancora: “Per tutti questi motivi il Valencia CF ha deciso di rinnovare gratuitamente a tutti i suoi attuali abbonati le condizioni attuali per la stagione 2020/21”.